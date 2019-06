Dirka po Sloveniji: Zmaga kolesarja svetovnega kova, dirka postaja vse večji spektakel Žoga je okrogla RTV VAL202 19 Zadnja etapa Dirke po Sloveniji se je izkazala za težjo od pričakovanj, napadi so se vrstili od začetka do konca in kar nekaj favoritov za končni sprint ritmu ni moglo slediti. V sprintu manjše skupine na Glavnem trgu v Novem mestu je bil najhitrejši Italijan Giacomo Nizzoli (Team Dimension Data), drugi je skozi cilj zapeljal Luka Mezgec in oblekel rdečo majico najboljšega po točkah. V vrhu skupnega seštevka sprememb ni bilo, rumeno majico vodilnega je v cilj varno pripeljal Diego Ulissi. V podkastu razmišljamo o nenavadni zadnji etapi, ki je ponudila veliko več dogajanja kot običajno, o ponovnem zmagovalcu Diegu Ulissiju in premoči ekipe Emiratov, o dinamičnih zasnovah etap na dirki in o vse bolj domiselnih koreografijah zanesenjaških navijačev ob cestah. Govorijo Igor Tominec, Matej Hrastar in Jan Grilc, dogajanje na dirki ocenita gosta organizacijski direktor dirke Bogdan Fink in strokovni komentator Martin Hvastija.

