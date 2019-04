Žoga je okrogla s01e05: Idealna enajsterica Maribora in Olimpije Žoga je okrogla RTV VAL202 50 Gostje nogometne pogovorne oddaje Vala 202 bodo tokrat sestavljali idealno enajsterico zgolj iz igralcev Maribora in Olimpije. Maribor je prednost na vrhu lestvice znova povečal na deset točk, prejšnji teden pa so zaznamovale govorice o menjavi trenerja štirinajstkratnih prvakov. Koliko resnice je v tem, da je bil Milanič pred izhodnimi vrati, kdo je Milan Tučić, strelec treh golov v Stožicah, ali je Jan Oblak najboljši vratar na svetu in kje je limit Atletica, moštva, za katerega se zdi, da vselej igra na maksimumu? O tem so se pogovarjali gostje oddaje Gorazd Nejedly s časnika Delo ter iz radijske športne redakcije Boštjan Janežič in Jože Pepevnik. Voditelj je Luka Petrič.

Žoga je okrogla s01e05: Idealna enajsterica Maribora in Olimpije Žoga je okrogla Gostje nogometne pogovorne oddaje Vala 202 bodo tokrat sestavljali idealno enajsterico zgolj iz igralcev Maribora in Olimpije. Maribor je prednost na vrhu lestvice znova povečal na deset točk, prejšnji teden pa so zaznamovale govorice o menjavi trenerja štirinajstkratnih prvakov. Koliko resnice je v tem, da je bil Milanič pred izhodnimi vrati, kdo je Milan Tučić, strelec treh golov v Stožicah, ali je Jan Oblak najboljši vratar na svetu in kje je limit Atletica, moštva, za katerega se zdi, da vselej igra na maksimumu? O tem so se pogovarjali gostje oddaje Gorazd Nejedly s časnika Delo ter iz radijske športne redakcije Boštjan Janežič in Jože Pepevnik. Voditelj je Luka Petrič.