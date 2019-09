V zeliščarstvu so priložnosti Za naše kmetovalce RTV RA1 32 V oddaji Za naše kmetovalce ste ta teden lahko prisluhnili Andrejki Cerkvenik iz Kačič, ki na svoji zeliščno – etnološki kmetiji že več let goji zdravilna zelišča. V zadnjem času se vse bolj posveča začimbnicam, nad pridelavo pa bi rada navdušila tudi druge pridelovalce. Obiskali smo Darja Kanteta iz Vipavske doline, ki se že vrsto let ukvarja s pridelavo domačega česna in ugotavljali, zakaj so gozdarska tekmovanja – zadnje je potekalo minuli konec tedna v Postojni, tako zelo pomembna tudi z vidika varnosti v naših gozdovih. Pri spravilu lesa se namreč v njih letno zgodi 12 nesreč z najhujšim možnim izidom. Povzpeli smo se še v najvišje ležeči zaselek južno od Ljubljane, Gornje Poljane nad Loško dolino, na turistično kmetijo Jureta Kordiša. Od Združenja kmečkih sirarjev pa smo izvedeli, da je že vse pripravljeno na izvedbo 2. Festivala slovenskih sirov.

