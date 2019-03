Vikend paket Vikend paket RTV SLO1 86 Tokrat Jože za svojim komentatorskim omizjem gosti manekenko Iryno Osypenko, jasnovidko in svetovalko Maručo s kristali ter glasbenika in komika Tilna Artača. V Bernardino družbo pa prihajata dva legendarna moška – prvi je Jonas Žnidaršič, voditelj nove satirične oddaje naše televizije Kaj dogaja, drugi pa glasbenik Andrej Šifrer, ki se pripravlja na veliki koncert v Cankarjevem domu. Na glasbenem odru se veselimo vsestranskega Gala Gjurina in vrhunske Mie Žnidarič, ki jo bomo v naslednjih dneh lahko občudovali tudi na koncertih z Big Bandom RTV Slovenija. S Francijem Kekom in njegovo skrito kamero se odpravljamo na nove zabavne dogodivščine, ob koncu Vikend paketa pa vas tudi tokrat čaka nagradna igra s privlačno nagrado.

