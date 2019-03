Vikend paket Vikend paket RTV SLO1 254 To nedeljo se bosta Bernardi na zofi pridružila operna umetnica, sopranistka Martina Zadro in glasbenik Jan Plestenjak, ki bosta kmalu nastopila na ljubljanskem koncertu legendarnega tenorista Joseja Carrerasa. V Vikend paket prihaja tudi voditeljica in modna strokovnjakinja Lorella Flego. Jožetu se bodo za komentatorskim omizjem pridružili raper Denis Porčič - Chorchyp, nekdanja kuharska sodnica Alma Rekić in stand up komik Vid Valič. Vidu bo Jože pripravil posebno glasbeno presenečenje. Na glasbenem odru bo nastopila tudi Ula Ložar, udeleženka letošnje Eme. Ciril Komotar je ime, ki ga bomo tokrat predstavili v rubriki o vplivnežih z družbenih omrežij. Ne zamudite tudi novih dogodivščin Francija Keka in njegove skrite kamere.

Vikend paket Vikend paket To nedeljo se bosta Bernardi na zofi pridružila operna umetnica, sopranistka Martina Zadro in glasbenik Jan Plestenjak, ki bosta kmalu nastopila na ljubljanskem koncertu legendarnega tenorista Joseja Carrerasa. V Vikend paket prihaja tudi voditeljica in modna strokovnjakinja Lorella Flego. Jožetu se bodo za komentatorskim omizjem pridružili raper Denis Porčič - Chorchyp, nekdanja kuharska sodnica Alma Rekić in stand up komik Vid Valič. Vidu bo Jože pripravil posebno glasbeno presenečenje. Na glasbenem odru bo nastopila tudi Ula Ložar, udeleženka letošnje Eme. Ciril Komotar je ime, ki ga bomo tokrat predstavili v rubriki o vplivnežih z družbenih omrežij. Ne zamudite tudi novih dogodivščin Francija Keka in njegove skrite kamere.