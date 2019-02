Vikend paket Vikend paket RTV SLO1 61 Pevka Anika Horvat, stand up komik Sašo Stare in igralec Igor Štamulak bodo to nedeljo sodelovali z Jožetom za komentatorskim omizjem. Bernardi se bodo na zofi pridružile komentatorke Zadnje besede, nove oddaje naše televizije. Bernarda bo gostila tudi glasbenico Raiven, ki je ravnokar izdala novi album. Na glasbenem odru nas bosta zabavala Anika Horvat in Klemen Mramor – Clemens. V rubriki o vplivnežih z družbenih omrežij bomo spoznali komika in vlogerja Marka Žerjala, s Francijem Kekom in njegovo skrito kamero pa se bomo odpravili na nove dogodivščine. Ob koncu na vas čaka še nagradna igra s privlačno nagrado.

