Emio Greco / Pieter C. Scholten Umetnost igre RTV SLO1 11 Kreativni, koreografski dvojec Emio Greco in Pieter C. Scholten se je po dveh letih spet vrnil v Ljubljano. Povod za intervju s svetovno znanima plesnima umetnikoma je bila njuna najbolj sveža stvaritev, diptih Pojavitev / Izginotje, ki je nastala v koprodukciji Nacionalnega baleta iz Marseilla, ICK Amsterdam in Cankarjevega doma ter v sodelovanju z mladinskim zborom Glasbene matice Ljubljana. Oba dela, katerih osrednja tema je minevanje, sta bila prvič skupaj odigrana v Ljubljani. Prvi se osredotoča na mladost, drugi na izginevanje, smrt. Diptih nas sooči s tem, da je večna samo sprememba in da vse spreminja obliko. Emio Greco in Pieter C. Scholten sta v zadnjih desetletjih pomembno zaznamovala sodobno evropsko plesno sceno. Za Umetnost igre sta odkrito spregovorila o svoji siloviti plesni in koreografski poti. Avtorica oddaje: Marjana Ravnjak Režiserka: Jasna Hribernik

