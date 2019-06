28 let, posebna oddaja ob dnevu državnosti TV - Informativni RTV SLO1 204 Slovenija praznuje 28. rojstni dan in v Informativnem programu TVS so se odločili, da bodo posebno praznično oddajo pred proslavo ob dnevu državnosti oblikovali kolegi Informativnega programa Televizije Slovenija, stari 28 let. S svojimi prispevki so postavili ogledalo sodobni slovenski družbi, njenim močem in šibkostim. Na večer pred praznikom torej o mladi državi njeni mladi ljudje.

