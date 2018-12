Z Mišo...: Etnolog in antropolog dr. Božidar Jezernik TV - Informativni RTV SLO1 19 Z dr. Božidarjem Jezernikom se bova pogovarja o temi, ki se v bistvu tiče vseh nas. Včasih nas povsem poenoti, včasih med seboj oddalji. O praznini, ki naj bi jo zapolnili junaki; o tem, ali jih mi vsi - kot posamezniki potrebujemo in - zakaj - če, jih potrebuje narod. Junaki so družbeni fenomen. Konkretna imena in priimki kot tudi koncept junaštva pa se skozi zgodovino spreminja. Junaki so naš vzgled, motivacija, brca v rit, naš ponos, identifikacija,… Koga prepoznamo kot junaka in zakaj? Kaj naj bi danes ustvarilo junaka?

