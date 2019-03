Pred jutranjo zarjo, koprodukcijski film Tuji filmi RTV SLO2 8 Stefan Zweig (1881–1942), avstrijski pisatelj, humanist in pacifist, je pri svojih petdesetih letih dosegel svetovno slavo, potem pa je zaradi vzpona nacionalsocializma in antisemitizma leta 1934 emigriral v London. Nato je nekaj časa živel v New Yorku, kjer se ni mogel ustaliti, zato sta z drugo ženo odpotovala v Južno Ameriko, kjer se sta nastanila v bližini Ria de Janeira. Zweig je bil razočaran nad razpadajočo Evropo, obupan nad prijatelji ter razklan med prvo in drugo ženo. Imel je slabo vest, ker je pobegnil iz domovine, kar je na koncu pripeljalo do tega, da sta z ženo naredila samomor, Stefan pa je postal svojevrstna ikona 20. stoletja. Njegova brazilska hiša je danes urejena v muzej. scenarij: Maria Schrader, Jan Schomburg režija: Maria Schrader v glavnih vlogah: Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Matthias Brandt, Charly Buebner

Pred jutranjo zarjo, koprodukcijski film Tuji filmi Stefan Zweig (1881–1942), avstrijski pisatelj, humanist in pacifist, je pri svojih petdesetih letih dosegel svetovno slavo, potem pa je zaradi vzpona nacionalsocializma in antisemitizma leta 1934 emigriral v London. Nato je nekaj časa živel v New Yorku, kjer se ni mogel ustaliti, zato sta z drugo ženo odpotovala v Južno Ameriko, kjer se sta nastanila v bližini Ria de Janeira. Zweig je bil razočaran nad razpadajočo Evropo, obupan nad prijatelji ter razklan med prvo in drugo ženo. Imel je slabo vest, ker je pobegnil iz domovine, kar je na koncu pripeljalo do tega, da sta z ženo naredila samomor, Stefan pa je postal svojevrstna ikona 20. stoletja. Njegova brazilska hiša je danes urejena v muzej. scenarij: Maria Schrader, Jan Schomburg režija: Maria Schrader v glavnih vlogah: Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Matthias Brandt, Charly Buebner