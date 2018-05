Bašar - Gospodar kaosa, francoska dokumentarna oddaja Tuji dokumentarni filmi in oddaje RTV SLO1 85 Naslikati portret Bašarja al-Asada, popolnega diktatorja, da bi povedali njegovo življenjsko zgodbo, razumeli njegov način razmišljanja ter od kod prihaja in kaj hoče, pomeni posvetiti se človeku, ki drži v rokah košček naše usode. Islamska država, mednarodni džihad, kaos na Bližnjem vzhodu, begunska kriza ...Izvor vsega je v Damasku. Dokumentarni film raziskuje našo vpletenost, morda tudi odgovornost, v tragedijo Sirije s pomočjo analize naših tveganih in dvoumnih odnosov z Bašarjem. On pa je svojo moč vselej črpal iz naših slabosti, omahljivosti in naivnosti.

