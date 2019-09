Rival Sons Feral Roots Top albumov RTV VAL202 Udaren, na trenutke brezobziren, drugič spet liričen in nežen, to so številni obrazi kalifornijske skupine Rival Sons. Možje ustvarjajo že deset let in so si v tem času ustvarili bleščeč renome. Čeprav zvenijo na moč retro, pa v svojo kombinacijo bluesa, rock ‘n’ rolla, rockabillyja in surfa vpletajo jasno prepoznavne in popolnoma osebne zgodbe. O šesti plošči Feral Roots sta nekaj podrobnosti podala tudi pevec Jay Buchanan in kitarist Scott Holiday.

