Novinarstvo na fronti Tednik RTV SLO1 10 Kje so vzroki za množične migracije, vedo največ povedati tisti, ki poznajo območja, od koder prihajajo pribežniki - vojni poročevalci, dokumentaristi sodobnega časa. A vojno poročevalstvo je poklic, ki izumira, tudi zato, ker so novinarji postali tarče. Z izkušenimi slovenskimi poročevalkami in poročevalci s kriznih žarišč se je pogovarjala Anja Šter.

