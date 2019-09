Migranti v mrežah tihotapcev Tednik RTV SLO1 27 Tihotapljenje ljudi postaja eden najdonosnejših poslov, ki ga obvladujejo dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Slovenska policija je pred kratkim razbila domačo tihotapsko skupino, a to je le kaplja v morje, pravijo poznavalci. Aktivisti pa opozarjajo, da se je tihotapljenje razmahnilo prav zaradi zapiranja mej in okostenele azilne politike. Za Tednik sta o grozljivih izkušnjah s tihotapci spregovorila kurdska družina iz Iraka in moški iz Afganistana. Anka Pirš.

