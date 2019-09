Ženski nogomet Tednik RTV SLO1 29 Ženski nogomet je čedalje bolj priljubljen. To potrjujejo dobro obiskani stadioni ter milijoni gledalcev širom po svetu, ki so si ogledali nedavno svetovno prvenstvo v ženskem nogometu. A kljub temu so ženske v nogometu v primerjavi z moškimi še vedno zelo podcenjene in slabo plačane. Ekipa Tednika je slovensko žensko A reprezentanco obiskala na treningu pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo. Boštjan Veselič.

