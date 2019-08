Razgaljeni politiki Tednik RTV SLO1 413 Prejšnji teden je javnost zabavalo razkritje domnevne romance v Domovinski ligi, stranki, ki zagovarja družinske vrednote. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko ima javnost pravico vedeti o zasebnosti politikov, sploh ko gre za vprašanja zdravja, denarja ali spolnosti. In zakaj so pri nas seksualni škandali v politiki tako redki in imajo tako majhno moč? Boštjan Veselič.

Razgaljeni politiki Tednik Prejšnji teden je javnost zabavalo razkritje domnevne romance v Domovinski ligi, stranki, ki zagovarja družinske vrednote. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko ima javnost pravico vedeti o zasebnosti politikov, sploh ko gre za vprašanja zdravja, denarja ali spolnosti. In zakaj so pri nas seksualni škandali v politiki tako redki in imajo tako majhno moč? Boštjan Veselič.