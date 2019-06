Tristo kosmatih Tednik RTV SLO1 47 Zdaj pa o besedah, ki nam včasih ali pa pogosto uidejo, predvsem ob kakšnem neprijetnem dogodku - kletvicah. Mnogokrat zmotno mislimo, da smo Slovenci večino sočnih kletvic uvozili in da so pristne slovenske psovke veliko bolj mile. A to ne drži povsem. V prispevku boste lahko slišali in prebrali tudi nekaj kletvic in psovk, zato najbolj občutljive opozarjamo, da jih ne bomo vseh prekrili s piskajočim zvokom. Rajka Vignjević Pupovac.

