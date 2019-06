Mobing in izgorelost Tednik RTV SLO1 63 Zakaj je Svetovna zdravstvena organizacija le dan potem, ko je izgorelost uvrstila na seznam bolezni, sporočila, da je šlo za pomoto? Izgorelost na delovnem mestu postaja čedalje večji problem, število bolniških odsotnosti zaradi te diagnoze je tudi v Sloveniji v zadnjih letih skokovito naraslo. Do izgorelosti lahko pripeljejo različne oblike izkoriščanja in trpinčenja delavcev, ki jih naš sistem dopušča. Erna Petrač Barborič.

