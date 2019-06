Magnificova zora Tednik RTV SLO1 241 Le kje na svetu se lahko zgodi, da avtorska pesem glasbenika iz ene države v drugi državi zaslovi kot sto let stara tradicionalna junaška pesem, ki jo je napisal vojak na fronti, in postane celo neuradna himna? Na Balkanu, seveda. Gre za pesem slovenskega avtorja Magnifica Pukni zoro oziroma Naj napoči zora, ki so jo v Republiki Srbski ljudje posvojili, nekateri politiki pa tudi spolitizirali.

