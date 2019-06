Migrantska pot Tednik RTV SLO1 129 V Bihaću v Bosni in Hercegovini okoli pet tisoč beguncev in migrantov čaka na svojo priložnost za pot na Zahod. Vsak dan v to mesto prispe od 100 do 200 novih migrantov, ki so na težko in nevarno pot odšli iz različnih razlogov. Kot boste videli v prispevku, so številni v dežju brez strehe nad glavo in brez osnovnih življenjskih potrebščin, saj so begunski centri nabito polni. Kdo so, od kod prihajajo in kam gredo? Reportaža novinarja Boštjana Veseliča in snemalca Martina Uršiča.

