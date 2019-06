Le kaplja v morju plastike? Tednik RTV SLO1 22 Evropska unija je lani napovedala vojno plastičnim izdelkom in odpadkom, letos pa se je strategija začela uresničevati. V Sloveniji je od januarja letos nosilne vrečke za enkratno uporabo mogoče le kupiti, od septembra bodo z blagajn umaknili vse vrečke za enkratno uporabo, do leta 2021 pa bodo s trgovskih polic izginili plastični kozarci, krožniki in slamice. Pa bodo ti ukrepi res učinkoviti ali gre le za kapljo v morju plastike? Anka Pirš.

