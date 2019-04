Evropa dveh okusov Tednik RTV SLO1 60 Nismo drugorazredni državljani Evropske unije, že dlje časa v Evropskem parlamentu opozarjajo poslanci iz Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in tudi Slovenije. Jim bo Bruselj vendarle prisluhnil in stopil na prste multinacionalkam, ki v nekaterih državah članicah Evropske unije prodajajo izdelke slabše kakovosti? Enaka embalaža, enake sestavine, a drugačen okus. Taka je ugotovitev žirije štirih srednješolk, ki so za našo oddajo ocenjevale izdelek, kupljen v treh državah. Anka Pirš.

