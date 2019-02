Pozivi k bojkotu pesmi Evrovizije Tednik RTV SLO1 15 V soboto smo na Emi izbrali pesem, ki bo Slovenijo zastopala na pesmi Evrovizije, ki bo čez tri mesece v Tel Avivu. Že takoj po lanski zmagi izraelske pevke Nete Barzilaj so se po svetu začeli vrstiti pozivi k bojkotu letošnje pesmi Evrovizije. Pobudniki bojkota izraelski državi očitajo, da želi priljubljeno prireditev izrabiti za preusmerjanje pozornosti od vojnih zločinov nad palestinskim prebivalstvom. Pozivom k bojkotu so se pridružili tudi nekateri glasbeniki in aktivisti v Sloveniji. Novinar Seku Conde.

