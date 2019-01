Vrhunski šport: moč psihe Tednik RTV SLO1 32 Kaj se zgodi vrhunskemu športniku, da se en dan povzpne na zmagovalne stopničke, drug dan pa pristane na dnu? To pomeni, da je šlo telo v eno smer, glava pa v drugo, pravi smučarski trener Andrea Massi. Kako pomembna je psihološka pripravljenost športnikov in kako po neuspehu ali hudi poškodbi najti moč in voljo za doseganje najboljših rezultatov? Ali naše športne organizacije znajo in zmorejo ponuditi športnikom, kar potrebujejo?

Vrhunski šport: moč psihe Tednik Kaj se zgodi vrhunskemu športniku, da se en dan povzpne na zmagovalne stopničke, drug dan pa pristane na dnu? To pomeni, da je šlo telo v eno smer, glava pa v drugo, pravi smučarski trener Andrea Massi. Kako pomembna je psihološka pripravljenost športnikov in kako po neuspehu ali hudi poškodbi najti moč in voljo za doseganje najboljših rezultatov? Ali naše športne organizacije znajo in zmorejo ponuditi športnikom, kar potrebujejo?