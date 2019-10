Odgovorno do okolja brez večjih odrekanj in skrajnosti Svetovalni servis RTV RA1 10 Celotna proizvodnja bombažne majice zahteva toliko vode, kot je posameznik spije v dveh letih in pol. To je eden izmed podatkov, ki bi nas morali spodbuditi k trajnejšemu življenjskemu slogu. Ta vključuje tudi manjšo porabo izdelkov za enkratno uporabo. Pri plastičnih vrečkah smo naredili korak naprej, kmalu bodo spet aktualne množične nagrobne sveče. Gostja bo dr. Marinka Vovk iz Okoljskoraziskovalnega zavoda Slovenske Konjice.

