Zahović podstavil nogo za drugo vodstvo Maribora Športni prispevki RTV SLO2 431 V 10. kolu državnega prvenstva v nogometu bomo v Kranju spremljali obračun Triglava in Maribora. Štajerci se bodo Gorenjcem skušali oddolžiti za poraz v 1. kolu v Ljudskem vrtu. Vijoličasti so po 9. kolih zaostajali le za tri točke za Olimpijo in skušajo nadaljevati zmagovalni niz. Triglav je to sezono dobro začel in hitro osvojil 6 točk. Nadaljevanje je bilo slabše. Triglavani bodo skušali ustaviti slab niz šestih zaporednih porazov.

