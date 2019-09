Zadetek Božića z glavo za znižanje Celja na 2:1 Športni prispevki RTV SLO2 608 V 9. kolu državnega nogometnega prvenstva bomo v Stožicah spremljali obračun Olimpije in Celja. Prva trenutno zaseda drugo mesto na prvenstveni lestvici, Celjani za zelenimi zaostajajo le za dve točki. Celjsko moštvo vodi nekdanji igralec in trener Olimpije Dušan Kosič, v njem pa v tej sezoni blesti Dario Vizinger, ki je dal že šest golov. Olimpijin trener Safet Hadžić znova upa na strelsko uspešnost Menala, Vukušića, Savića in drugih.

