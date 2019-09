Analiza 1. polčasa tekme Slovenija – Izrael Športni prispevki RTV SLO2 6 V 6. kolu kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah gostila Izrael. Prvi obračun teh dveh tekmecev, marca v Hajfi, se je končal z neodločenim rezultatom 1 : 1. Kekova vrsta zdaj potrebuje zmago. Po odsluženi kazni bo selektor znova lahko računal na izkušenega Bojana Jokića. Izraelci še nikoli niso zaigrali na evropskem prvenstvu. V teh kvalifikacijah so zelo nevarni, njihove dobre akcije pa je do zdaj učinkovito zaključeval odličen strelec Eran Zahavi. Gol je dal tudi marca proti naši izbrani vrsti. Tekmo, ki se bo začela ob 20.45, bo komentiral Aleš Potočnik. Studijski del s Sašo Jerkovićem in gostoma se bo začel 45 minut prej, za izjave igralcev in trenerjev ob igrišču pa bo skrbel Anže Bašelj.

Analiza 1. polčasa tekme Slovenija – Izrael Športni prispevki V 6. kolu kvalifikacij za evropsko nogometno prvenstvo bo slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah gostila Izrael. Prvi obračun teh dveh tekmecev, marca v Hajfi, se je končal z neodločenim rezultatom 1 : 1. Kekova vrsta zdaj potrebuje zmago. Po odsluženi kazni bo selektor znova lahko računal na izkušenega Bojana Jokića. Izraelci še nikoli niso zaigrali na evropskem prvenstvu. V teh kvalifikacijah so zelo nevarni, njihove dobre akcije pa je do zdaj učinkovito zaključeval odličen strelec Eran Zahavi. Gol je dal tudi marca proti naši izbrani vrsti. Tekmo, ki se bo začela ob 20.45, bo komentiral Aleš Potočnik. Studijski del s Sašo Jerkovićem in gostoma se bo začel 45 minut prej, za izjave igralcev in trenerjev ob igrišču pa bo skrbel Anže Bašelj.