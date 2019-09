Finalna vožnja Petra Kauzerja v Pragi Športni prispevki RTV SLO2 9 V Pragi bodo zadnje tekme te sezone svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Prvi dan bodo nastopili kanuisti in kajakašice, v nedeljo pa se kanuistke in kajakaši. Med kanuisti sta v boju za stopničke Luka Božič in Benjamin Savšek, med kajakašicami Eva Terčelj, med kajakaši pa Peter Kauzer. Prenose bo pospremil reporter Marjan Fortin.

