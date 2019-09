Analiza 1. prvega polčasa tekme Slovenija – Poljska Športni prispevki RTV SLO2 52 Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020. V petem kolu v goste v Stožice prihaja Poljska. Favorizirani tekmeci so zmagali na vseh štirih srečanjih v kvalifikacijski skupini G, Slovenci so zbrali pet točk in bodo storili vse, da končajo zmagoviti niz Poljakov. Tekmo bo komentiral Urban Laurenčič, studio vodil Saša Jerković, leteči reporter ob igrišču pa bo Anže Bašelj.

Analiza 1. prvega polčasa tekme Slovenija – Poljska Športni prispevki Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020. V petem kolu v goste v Stožice prihaja Poljska. Favorizirani tekmeci so zmagali na vseh štirih srečanjih v kvalifikacijski skupini G, Slovenci so zbrali pet točk in bodo storili vse, da končajo zmagoviti niz Poljakov. Tekmo bo komentiral Urban Laurenčič, studio vodil Saša Jerković, leteči reporter ob igrišču pa bo Anže Bašelj.