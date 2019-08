Polfinalni dvoboj Tine Trstenjak Športni prispevki RTV SLO2 423 Četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v judu bo med najpomembnejšimi za slovensko reprezentanco. Na tatamije v boj za odličja stopa Tina Trstenjak. Druga nosilka kategorije do 63 kilogramov je v karieri osvojila že štiri medalje na svetovnih prvenstvih. Njeni najhujši tekmici bosta Francozinja Agbegnenoujeva in Japonka Taširova. Videli bomo tudi razplet moške kategorije do 81 kilogramov.

Polfinalni dvoboj Tine Trstenjak Športni prispevki Četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v judu bo med najpomembnejšimi za slovensko reprezentanco. Na tatamije v boj za odličja stopa Tina Trstenjak. Druga nosilka kategorije do 63 kilogramov je v karieri osvojila že štiri medalje na svetovnih prvenstvih. Njeni najhujši tekmici bosta Francozinja Agbegnenoujeva in Japonka Taširova. Videli bomo tudi razplet moške kategorije do 81 kilogramov.