Maribor proti Bravu ekspresno povišal na 2:0 in 3:0 Športni prispevki RTV SLO2 364 V 7. kolu državnega nogometnega prvenstva se bosta v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Bravo. Gre za dvoboj šesto- in osmouvrščene ekipe lige, oba kluba pa sta na šestih tekmah zmagala le enkrat. Maribor je v 6. kolu doživel še drugi poraz v sezoni, boljši so bili Celjani, Bravo pa je remiziral doma z Domžalami. Bo Maribor le izboljšal začetni vtis, v prvenstvo po 15. naslovu prvaka je namreč krenil najslabše v zgodovini. Bodite z nami od 20. ure naprej, tekma pa se začne 10 minut kasneje.

Maribor proti Bravu ekspresno povišal na 2:0 in 3:0 Športni prispevki V 7. kolu državnega nogometnega prvenstva se bosta v Ljudskem vrtu srečala Maribor in Bravo. Gre za dvoboj šesto- in osmouvrščene ekipe lige, oba kluba pa sta na šestih tekmah zmagala le enkrat. Maribor je v 6. kolu doživel še drugi poraz v sezoni, boljši so bili Celjani, Bravo pa je remiziral doma z Domžalami. Bo Maribor le izboljšal začetni vtis, v prvenstvo po 15. naslovu prvaka je namreč krenil najslabše v zgodovini. Bodite z nami od 20. ure naprej, tekma pa se začne 10 minut kasneje.