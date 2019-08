Ponomarenko/Osterman do srebra na SP-ju v Szegedu Športni prispevki RTV SLO2 150 Tekmovalke in tekmovalce v sprintu na mirnih vodah konec tedna čaka najpomembnejše tekmovanje sezone – nastop na svetovnem prvenstvu v Szegedu na Madžarskem. Prvenstvo ne bo pomembno samo zaradi visokih uvrstitev in morebitnih kolajn, pač pa bodo tam delili tudi olimpijske kvote za Tokio. Na prvenstvu bo nastopila šestčlanska ekipa, največ pa pričakujeta v kajakaškem dvojcu Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. V petek se bosta najboljši slovenski tekmovalki na mirnih vodah borili za kolajno v neolimpijski disciplini na 200 m. V svetovnem pokalu sta letos zmagali tako v Poznanju kot v Duisburgu. Za preboj v finale pa se bosta borila tudi kajakaša Vid Debeljak na 200 m in Jošt Zakrajšek na 100 m.

Ponomarenko/Osterman do srebra na SP-ju v Szegedu Športni prispevki Tekmovalke in tekmovalce v sprintu na mirnih vodah konec tedna čaka najpomembnejše tekmovanje sezone – nastop na svetovnem prvenstvu v Szegedu na Madžarskem. Prvenstvo ne bo pomembno samo zaradi visokih uvrstitev in morebitnih kolajn, pač pa bodo tam delili tudi olimpijske kvote za Tokio. Na prvenstvu bo nastopila šestčlanska ekipa, največ pa pričakujeta v kajakaškem dvojcu Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. V petek se bosta najboljši slovenski tekmovalki na mirnih vodah borili za kolajno v neolimpijski disciplini na 200 m. V svetovnem pokalu sta letos zmagali tako v Poznanju kot v Duisburgu. Za preboj v finale pa se bosta borila tudi kajakaša Vid Debeljak na 200 m in Jošt Zakrajšek na 100 m.