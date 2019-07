Vrhunci 1. polčasa na tekmi Olimpija - Domžale Športni prispevki RTV SLO2 414 Obe srečanji med Olimpijo in Domžalami v Stožicah v prejšnji sezoni sta prinesli ogromno zadetkov. Sploh jesenska tekma, ki se je končala z izidom 4 : 4, je bila prava poslastica, maja pa so Domžale na istem stadionu zmagale s kar 4 : 1. Ljubljančani imajo torej obilo razlogov za dodatno motivacijo, Domžalčani pa bodo poskusili popraviti vtis iz prvega kola, v katerem so proti Rudarju osvojili le točko.

