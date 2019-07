Zaključek 6. etape Športni prispevki RTV SLO2 236 Letošnja kolesarska dirka po Franciji se bo začela 6. julija v Bruslju in po 21 etapah končala 28. julija na Elizejskih poljanah v Parizu. Zdi se, da bo dirka zaradi odpovedi nekaterih favoritov (denimo Frooma in Dumoulina) še presenetljivejša in zanimivejša. En ekipni in en posamični kronometer, vmes pa plejada etap za vse okuse – vse bomo spremljali tudi na TV Slovenija in navijali za naše kolesarje. Ob koncih tedna boste po etapah lahko videli tudi posebno analizo v studiu.

