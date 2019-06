Vožnja kajakašice Eve Terčelj v finalu Tacna Športni prispevki RTV SLO2 7 Po Londonu in Bratislavi se svetovni pokal v kajaku in kanuju na divjih vodah seli v Ljubljano. V soboto se bodo na reki Savi pod Šmarno goro za nove točke svetovnega pokala potegovali kajakašice in kanuisti. Eva Terčelj je letos nastopila v finalu na obeh tekmah svetovnega pokala in na evropskem prvenstvu, domače prizorišče pa bo morda priložnost za prve stopničke v sezoni. Na njih je bil na drugi postaji svetovnega pokala Luka Božič, saj je bil v Bratislavi tretji, Savšek pa je letos postal evropski prvak.

