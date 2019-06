Waldschmidt in Amiri popeljala mlade Nemce v finale Športni prispevki RTV SLO2 65 V Italiji in San Marinu poteka 22. evropsko prvenstvo v nogometu za igralce, stare do 21 let. Na turnirju je zaigralo 12 reprezentanc, najboljše štiri pa se bodo pomerile v polfinalu in si obenem zagotovile tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Obe polfinalni tekmi bodo danes odigrali v Bologni, finale pa bo na sporedu v nedeljo ob 20.45 v Vidmu. Prenašali ga bomo tudi na našem drugem programu.

Waldschmidt in Amiri popeljala mlade Nemce v finale Športni prispevki V Italiji in San Marinu poteka 22. evropsko prvenstvo v nogometu za igralce, stare do 21 let. Na turnirju je zaigralo 12 reprezentanc, najboljše štiri pa se bodo pomerile v polfinalu in si obenem zagotovile tudi nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Obe polfinalni tekmi bodo danes odigrali v Bologni, finale pa bo na sporedu v nedeljo ob 20.45 v Vidmu. Prenašali ga bomo tudi na našem drugem programu.