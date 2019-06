Dvoboj Maruše Štangar in Milice Nikolić za bron Športni prispevki RTV SLO2 21 Tako kot pred štirimi leti v Bakuju bodo judoistke in judoisti tudi letos evropsko prvenstvo izpeljali v programu 2. evropskih iger v Minsku. Prvi dan tekmovanja bo na sporedu pet najlažjih težnostnih kategorij, v katerih bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Naslov evropskega prvaka bo v kategoriji do 66 kilogramov branil Adrian Gomboc. Upajmo, da se bo v boje za medalje, ki jih bomo v finalnem delu spremljali, vmešal še kateri iz slovenske odprave.

Dvoboj Maruše Štangar in Milice Nikolić za bron Športni prispevki Tako kot pred štirimi leti v Bakuju bodo judoistke in judoisti tudi letos evropsko prvenstvo izpeljali v programu 2. evropskih iger v Minsku. Prvi dan tekmovanja bo na sporedu pet najlažjih težnostnih kategorij, v katerih bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Naslov evropskega prvaka bo v kategoriji do 66 kilogramov branil Adrian Gomboc. Upajmo, da se bo v boje za medalje, ki jih bomo v finalnem delu spremljali, vmešal še kateri iz slovenske odprave.