Pogovor z zeleno majico Diegom Ulissijem Športni prispevki Od 19. do 23. junija bodo slovenske ceste spet zasedli kolesarji na tradicionalni dirki po Sloveniji. Organizatorji so pripravili pet razburljivih etap, v katerih se bodo pomerila znana imena svetovnega kolesarstva: ne le slovenski junaki, gledalci bodo lahko uživali tudi v predstavah Marka Cavendisha, Fabia Aruja, Damiana Cima in drugih. Boj za zeleno majico bo ogorčen.