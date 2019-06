Vzpon na Predmejo, Vlasov napadal, Pogačar pokrival Športni prispevki RTV SLO2 269 Od 19. do 23. junija bodo slovenske ceste spet zasedli kolesarji na tradicionalni dirki po Sloveniji. Organizatorji so pripravili pet razburljivih etap, v katerih se bodo pomerila znana imena svetovnega kolesarstva: ne le slovenski junaki, gledalci bodo lahko uživali tudi v predstavah Marka Cavendisha, Fabia Aruja, Damiana Cima in drugih. Boj za zeleno majico bo ogorčen.

Vzpon na Predmejo, Vlasov napadal, Pogačar pokrival Športni prispevki Od 19. do 23. junija bodo slovenske ceste spet zasedli kolesarji na tradicionalni dirki po Sloveniji. Organizatorji so pripravili pet razburljivih etap, v katerih se bodo pomerila znana imena svetovnega kolesarstva: ne le slovenski junaki, gledalci bodo lahko uživali tudi v predstavah Marka Cavendisha, Fabia Aruja, Damiana Cima in drugih. Boj za zeleno majico bo ogorčen.