Mladi Ekvadorci v polfinalu mundiala Športni prispevki RTV SLO2 18 V četrtfinalu svetovnega prvenstva nogometašev do 20 let bomo spremljali dvoboj Ekvadorja in ZDA. Ekvadorci so južnoameriški prvaki v tej starostni kategoriji. Po slabem začetku tega svetovnega prvenstva so se komajda uvrstili v izločilne boje. V osmini finala so nato izločili Urugvajce. Američani so na tekmi preobratov v osmini finala premagali Francoze, ki so veljali za ene od glavnih kandidatov za naslov svetovnih prvakov. V Gdynii bo zelo napeto. Zmagovalec se bo že uvrstil v boj za medalje.

