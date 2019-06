Pogovor z Josipom Iličićem o Atalanti in reprezentanci Športni prispevki RTV SLO2 79 Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2020. Tokrat vrsto selektorja Keka čaka gostovanje v Celovcu pri Avstrijcih. To bo izjemno pomembna tekma za obe izbrani vrsti, ki po uvodnih dveh kolih tokratnih kvalifikacij še nimata zmage v skupini G. Slovenija je na uvodnih tekmah z izraelsko in makedonsko reprezentanco remizirala. Avstriji se je godilo slabše. Izgubila je obračuna s Poljsko in Izraelom in bo prve točke iskala prav proti naši reprezentanci. Obe reprezentanci sta se na prijateljskem obračunu prav na tem stadionu pomerili marca 2018. Avstrijci so bili boljši s kar 3 : 0. Naj bo tokrat nasprotno.

