Zaključek tekme v Zlatorogu in analiza Športni prispevki RTV SLO2 52 V tej sezoni državnega rokometnega prvenstva v rednem delu od začetka nastopata tudi Celje Pivovarna Laško in Gorenje, ki sta se v prejšnjih dveh sezonah pridružila šele v končnici. Boj za šest mest, ki vodijo v ligo za prvaka, se je že razplamtel. Po 22 kolih rednega dela bo jasno, kdo bo ostal v igri za naslov. V samostojni Sloveniji so jih 22 osvojili Celjani. Jim lahko letos kdo prekriža načrte?

