Zadnjih pet minut tekme Riko Ribnica – Celje Pivovarna Laško Športni prispevki RTV SLO2 107 Derbi med Ribnico in Celjem sicer ne bo prinesel spremembe na vrhu lestvice, bo pa dal del odgovora na vprašanje, ali so Ribničani ob morebitnem porazu še v boju za državni naslov. Celjani imajo štiri točke prednosti pred Gorenjem in Rikom iz Ribnice. Zmaga gostiteljev bi pomenila še naprej odprt boj vseh treh (tudi Gorenja) za prvaka. Gostitelji z novim trenerjem in osveženim pristopom bodo v zagotovo polni dvorani poskusili znova zmagati tako kot v rednem delu (22 : 21), Celjani pa zagotavljajo, da bo tokrat drugače. Ne branijo se vloge favorita. Srečanje se bo začelo ob 20.15, studijski program, ki ga bo vodila Meta Zoran, pa 15 minut prej. Komentator bo Ivo Milovanović, strokovni sodelavec pa Roman Pungartnik.

