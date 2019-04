Borba Kaje Kajzer za zlato v Antalyi Športni prispevki RTV SLO2 26 Najboljši judoisti nimajo počitka. Karavana svetovnega pokala se je iz Gruzije preselila v Turčijo. Antalija bo namreč gostila tekmo za veliko nagrado, sedmi letošnji turnir za svetovni pokal. Slovenska reprezentanca ima najštevilnejšo zasedbo v najnižjih težnostnih kategorijah. Prvi dan bodo tako nastopili Matjaž Trbovc in David Štarkel v kategoriji do 60 kilogramov, Andraž Jereb do 66 kilogramov ter v ženski konkurenci Maruša Štangar do 48 kilogramov in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov.

