Solo prodor Brkića za podvojitev vodstva Olimpije Športni prispevki RTV SLO2 320 Lahko tekma med Domžalami in Olimpijo še zaostri boj za drugo mesto v državnem prvenstvu? Ljubljanski nogometaši imajo trenutno lepo prednost devetih točk. A ne igrajo pretirano prepričljivo, ob morebitnem porazu pa bi bil stol, na katerem sedi trener Pevnik, gotovo zelo vroč. Kar trije od zadnjih štirih dvobojev med Domžalami in Olimpijo so se končali z remijem.

