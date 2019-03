Boj Koširja in Mastnaka za 3. mesto v Witerbergu Športni prispevki RTV SLO2 Deskarji alpskega sloga svetovni pokal zaključujejo v nemškem Winterbergu. Sobotni paralelni slalom bo dal odgovor, kdo bo osvojil veliki kristalni globus. Možnosti za osvojitev ima tudi trenutno najboljši slovenski deskar Tim Mastnak. V skupnem seštevku zaseda tretje mesto. Pred njim sta le Rus Soboljev in Italijan Fischnaller. Mastnak v paralelnem slalomu ne blesti. Opogumlja pa ga lanski nastop v Winterbergu, ko je z 11. mestom dosegel svojo doslej najboljšo uvrstitev v tej disciplini. Slovensko reprezentanco bosta zastopala še Gloria Kotnik in Žan Košir.

