Zadnjih pet minut tekme Gorenje – Maribor Športni prispevki RTV SLO2 Letošnja končnica prvoligašev bo očitno zelo zanimiva. Pravzaprav se začenja lov za Celjani in seveda za evropskimi nastopi. Celjani v 1. kolu gostujejo v Kopru, v velenjski Rdeči dvorani pa bo izredno zanimiv obračun Gorenja in Maribora. Drugi proti četrtemu po prvem delu. Gostitelji, ki so tako kot gostje v odlični formi, morajo po dveh zmagah v 1. delu prevzeti vlogo favorita. Pri Velenjčanih računajo na učinkovitost najboljšega strelca prvenstva Matica Verdinka, Mariborčani pa imajo v vratih v letošnji sezoni odličnega Hrvata Marina Djurico. Prireditelji pričakujejo polne tribune.

Zadnjih pet minut tekme Gorenje – Maribor Športni prispevki Letošnja končnica prvoligašev bo očitno zelo zanimiva. Pravzaprav se začenja lov za Celjani in seveda za evropskimi nastopi. Celjani v 1. kolu gostujejo v Kopru, v velenjski Rdeči dvorani pa bo izredno zanimiv obračun Gorenja in Maribora. Drugi proti četrtemu po prvem delu. Gostitelji, ki so tako kot gostje v odlični formi, morajo po dveh zmagah v 1. delu prevzeti vlogo favorita. Pri Velenjčanih računajo na učinkovitost najboljšega strelca prvenstva Matica Verdinka, Mariborčani pa imajo v vratih v letošnji sezoni odličnega Hrvata Marina Djurico. Prireditelji pričakujejo polne tribune.