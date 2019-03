Timi Zajc zna igrati tudi harmoniko in bariton Športni prispevki RTV SLO2 Približno eno uro po koncu petkove posamične tekme bomo v planiškem studiu v posebni oddaji gostili člane slovenske skakalne reprezentance. Z njimi bomo analizirali pred kratkim končano preizkušnjo ter že pogledali proti sobotnemu in nedeljskemu dogajanju v Planici. Anže Bašelj se bo pogovarjal s sogovorniki in razkril marsikatero zanimivost.

Timi Zajc zna igrati tudi harmoniko in bariton Športni prispevki Približno eno uro po koncu petkove posamične tekme bomo v planiškem studiu v posebni oddaji gostili člane slovenske skakalne reprezentance. Z njimi bomo analizirali pred kratkim končano preizkušnjo ter že pogledali proti sobotnemu in nedeljskemu dogajanju v Planici. Anže Bašelj se bo pogovarjal s sogovorniki in razkril marsikatero zanimivost.