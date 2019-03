Polet Petra Prevca v prvi seriji Športni prispevki RTV SLO2 Petkova popoldanska posamična preizkušnja v Planici je vedno nekaj posebnega. Začel se bo boj za najvišja mesta in tudi za mali kristalni globus v poletih. Na visoka mesta merijo tudi v slovenski reprezentanci. Forma je ob koncu sezone še vedno visoka, nastop pred domačimi gledalci pa dodatna motivacija. Za slovensko reprezentanco je to tretji vrhunec sezone. Na letalnici bomo videli vsa trenutno najboljša imena v svetovnem pokalu. Spektakel je zagotovljen. Spremljala ga bo številna novinarska ekipa z Anžetom Bašljem v glavnem studiu. Ob skakalnici bosta Polona Bertoncelj in Miha Mišič, na reporterskem mestu pa Andrej Stare.

Polet Petra Prevca v prvi seriji Športni prispevki Petkova popoldanska posamična preizkušnja v Planici je vedno nekaj posebnega. Začel se bo boj za najvišja mesta in tudi za mali kristalni globus v poletih. Na visoka mesta merijo tudi v slovenski reprezentanci. Forma je ob koncu sezone še vedno visoka, nastop pred domačimi gledalci pa dodatna motivacija. Za slovensko reprezentanco je to tretji vrhunec sezone. Na letalnici bomo videli vsa trenutno najboljša imena v svetovnem pokalu. Spektakel je zagotovljen. Spremljala ga bo številna novinarska ekipa z Anžetom Bašljem v glavnem studiu. Ob skakalnici bosta Polona Bertoncelj in Miha Mišič, na reporterskem mestu pa Andrej Stare.